Лукашенко поручил разработать алгоритм использования ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение создать алгоритм применения ядерного оружия. По его словам, его применение возможно в случае нападения на Белоруссию. Об этом он заявил на церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу.

«С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. Гулевич (начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич — "Ъ") как раз присутствует здесь. Ему, министру (министру обороны Виктору Хренину — "Ъ") и председателю КГБ (Ивану Тертелю — "Ъ") поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия»,— сказал господин Лукашенко (цитата по его пресс-службе).

Александр Лукашенко заявил, что в основе алгоритма должна лежать возможность применения ядерного оружия в «трудную минуту, если на нас нападут». Он отметил, что нападение на Белоруссию — значит нападение на Союзное государство.

«Но не в этом суть. Допустим — это только допустим, — мы можем его применить по согласованию с Россией. Вот эти досужие рассуждения: нас используют и прочее — это все фигня. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы его будем использовать»,— сказал он.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссии разместят тактическое ядерное оружие. Он подчеркнул, что Россия не нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия, так как не передаст это оружие Белоруссии, а только разместит его под своим контролем.

По словам Владимира Путина, к 1 июля 2023 года закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. 9 июня на встрече с президентом Белоруссии господин Путин сказал, что размещение ядерного оружия начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него — 7–8 июля. Сегодня, 27 июня, Александр Лукашенко заявил, что на территорию его страны перевезли значительную часть российского ядерного оружия. По его словам, его обслуживанием занимаются россияне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Под подписку о невывозе».

Олеся Павленко