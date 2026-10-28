Сенат Франции одобрил законопроект о коллективной ответственности за протесты
Участников протестов во Франции могут обязать отвечать за ущерб от акций, даже если сами демонстранты его не причиняли. Сумма взыскания достигнет €10 тыс. Инициативу о коллективной ответственности одобрил сенат: за нее проголосовали 229 сенаторов, против — 105, пишет France24. Теперь документ рассмотрят депутаты.
Левые партии резко раскритиковали инициативу. По их мнению, проект посягает на свободу участвовать в манифестациях. Сенатор от партии «Экологи» Мелани Вожель заявила, что документ противоречит конституции. По ее словам, мирных демонстрантов пытаются сделать козлами отпущения.
Протесты во Франции идут с середины сентября. Сначала на митинги вышли старшеклассники и студенты из пригородов Парижа, они требовали улучшить условия обучения. Затем к ним присоединились жители, недовольные ростом цен, и акции охватили другие регионы. Общенациональная демонстрация 17 октября собрала, по официальным данным, около 550 тыс. человек. Она переросла в беспорядки. Демонстранты грабили магазины, разбивали витрины, устраивали поджоги и стычки с полицией. В нескольких французских регионах вводили комендантский час.