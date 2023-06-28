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Коммерсантъ FM
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Главы МИД Армении и Азербайджана встретились с госсекретарем США в Вашингтоне

Главы МИД Армении Арарат Мирзоян, Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Вашингтоне. После трехсторонней встречи Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов отправились на двухсторонние переговоры. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

«В Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Министр Мирзоян коснулся неурегулированных вопросов, решение которых является ключевым для мира в регионе»,— сказано в сообщении МИД в Twitter.

Перед трехсторонней встречей Энтони Блинкен также отдельно встретился с Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

На встрече господином Блинкеном глава МИД Армении подчеркнул важность демилитаризации границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации и карты 1975 года, отвода войск с границы и обеспечение прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха, добавили в армянском МИДе.

В свою очередь глава МИД Азербайджана обсудил с Энтони Блинкеном мирный процесс и перспективы переговоров по проекту мирного соглашения, а также отношения Армении и Азербайджана, сообщили в МИД страны.

Также прошли двухсторонние переговоры Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Их подробности не уточнили в МИД Армении. МИД Азербайджана пока не сообщал о переговорах с армянской делегацией.

В мае прошла серия переговоров между Азербайджаном и Арменией, посвященных территориальному спору вокруг Нагорного Карабаха. 22 мая премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать эту территорию частью Азербайджана. 25 мая стороны сообщили о решении территориальных разногласий. Однако мирный договор между странами так и не был подписан из-за сохранившихся противоречий.

Подробнее — в материале «С Баку на бок».

Олеся Павленко

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