Цифровой рубль не полез в кошелек

Последний вариант поправок к основному законопроекту о цифровом рубле поступил в ведомства и участникам рынка для окончательного согласования перед вторым чтением. Согласно документу, вместо цифровых кошельков будут цифровые счета, которые смогут открывать в том числе и иностранные банки. При этом эксперты обратили внимание, что с Банка России сняли ответственность за сохранность цифровых рублей, а банки обязали предотвращать мошеннические посягательства на них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Депутаты подготовили поправки ко второму чтению основного закона о цифровом рубле (с ними ознакомился “Ъ”). Документ в настоящее время проходит последние согласования с ведомствами и участниками рынка перед внесением на совет Госдумы. Как пояснил “Ъ” один из авторов законопроекта, глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, планируется, что документ будет принят во втором чтении дней через десять. По его словам, третье чтение должно состояться вскоре после второго, таким образом, он должен быть принят в эту сессию.

В Банке России сообщили, что законопроект доработан ко второму чтению «с учетом межведомственного обсуждения, выравнивания с базовым законодательством и юридической техники». Эксперты отмечают, что в документе произошли изменения: вместо цифрового кошелька решено ввести цифровой счет. Как отметил Анатолий Аксаков, это было одной из первых поправок к первому тексту закона. «Слово "кошелек" идеологически не подходит для цифрового рубля»,— считает он.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов пояснил “Ъ”, что есть два подхода к регулированию цифрового рубля. «В первом подходе цифровой рубль рассматривается как форма безналичных денег, и основное регулирование переносится оттуда»,— указывает он. В новом законе достаточно было закрепить различия — например, чем ответственность ЦБ перед клиентом отличается от ответственности банков. «При этом многие вопросы решаются автоматически, например в части наследования или взыскания задолженности»,— отмечает господин Достов.

При втором подходе, когда цифровой рубль рассматривается как отдельная форма денег, хранящихся на цифровых счетах, практически все регулирования нужно записывать с нуля. «Это более сложный подход, но его можно лучше настроить на специфику цифрового рубля, и законодатели в целом решили пойти ближе ко второму пути»,— считает Виктор Достов. Помимо этого, член экспертного совета рабочей группы по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский отметил, что из законопроекта нужно убрать пассаж про то, что цифровой рубль не является цифровой валютой.

Источник “Ъ” на банковском рынке обратил внимание, что в новом варианте законопроекта четко закреплены функции оператора платформы, участников и пользователей. «В явном виде зафиксировано то, о чем раньше говорилось, но не было прописано: нельзя кредитовать счет цифровыми рублями и начислять проценты»,— сообщил он. Кроме того, добавилась возможность иностранным банкам становиться участниками платформы цифрового рубля и, соответственно, открывать счета, в том числе и пользователям-нерезидентам.

«В текущих поправках учитывается дальнейшее развитие функционала платформы, включая трансграничное взаимодействие»,— пояснили в ЦБ. Виктор Достов считает, что это нужно «для того, чтобы иностранным банкам в перспективе осуществлять кросс-платежи между цифровыми валютами центральных банков различных стран через приблизительный аналог корреспондентских счетов».

Участники рынка также обратили внимание на то, что из документа убрали положение, согласно которому оператор платформы, которым выступает Банк России, «несет ответственность за сохранность цифровых рублей, правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями». Вместо этого оператор платформы обязан обеспечить учет и хранение информации об остатках на таких счетах и совершенных операциях с цифровыми рублями. При этом участник платформы, то есть коммерческий банк, будет «обязан реализовать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента».

Как пояснил “Ъ” источник на банковском рынке, в случае с обыкновенными безналичными средствами, которые лежат на счетах в банке, ответственность банка за противодействие мошенникам логична: «Как это сделать в случае с цифровыми рублями, которые находятся на счете в ЦБ, и банк даже не может видеть всех операций по этому счету, пока непонятно».

Максим Буйлов