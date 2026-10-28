Премьер Италии Мелони приостановила помощь Украине до выборов в США

Как уточняет газета, предыдущий пакет помощи Италия направила десять месяцев назад, в декабре 2025 года. Новый пакет уже подготовлен, но сроки его доставки до сих пор не определены. Эта ситуация ставит под угрозу выполнение обязательств, взятых Джорджей Мелони перед президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, отмечает Il Giornale d'Italia. Публично итальянское правительство продолжает заявлять о поддержке Украины, но не уточняет, когда возобновятся поставки.