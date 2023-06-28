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Коммерсантъ FM
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Reuters: часть китайских компаний приостановила отправку товаров в Россию во время мятежа

Часть китайских компаний решили приостановить отправку своих товаров в Россию во время мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 23-24 июня. Они опасались, что из-за ситуации в России начнутся «большие проблемы» с поставками. Об этом сообщил Reuters.

Как пишет Reuters, среди остановивших поставки компаний — производители одежды, автозапчастей и оборудования. Издание не приводит их названий. Глава торговой организации провинции Фуцзянь Шэнь Мухуэй сообщил Reuters, что некоторые местные компании до сих пор не возобновили поставки, так как не уверены в будущем.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. Наемники ЧВК смогли занять штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое прекратили сегодня, 27 июня. После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК отошли в «полевые лагеря».

МИД Китай в комментарии о происходящем назвал мятеж внутренним делом России. В ведомстве подчеркивали, что Китай поддерживает Россию в обеспечении национальной стабильности.

Подробнее о российско-китайских отношениях на фоне происходившего — в материале «Ъ» «Москва и Пекин не слушают "Вагнера"».

Олеся Павленко

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