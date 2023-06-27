Глава Псковской области назвал имена двух летчиков, погибших во время мятежа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что во время мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 24 июня погибли два военных летчика из Псковского территориального гарнизона. По его словам, они входили в экипаж сбитого вертолета Ка-52.

«Но жертвы все же были — те самые герои-летчики, о которых… говорил в своем обращении президент. Среди них были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: экипаж Ка-52 — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников»,— сказал Михаил Ведерников в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он также принес соболезнования родственникам погибших.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. Наемники ЧВК смогли занять штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Сообщалось, что во время движения колонны они также сбили несколько вертолетов и один самолет Минобороны.

ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое прекратили сегодня, 27 июня. После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК отошли в «полевые лагеря».

Подробнее — в материале «Ъ» «Союзный государь».

Олеся Павленко