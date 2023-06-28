Минобороны Тайваня заявило о проходе двух российских кораблей рядом с восточным побережьем острова

Два военных российских корабля были замечены рядом с восточным побережьем Тайваня. Инцидент произошел вчера вечером, 27 июня. Об этом сообщили в Минобороны Тайваня.

«27 июня в 23:00 (18:00 мск) были замечены два российских фрегата. Они прошли через нашу восточную акваторию с юга на север и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао»,— сказано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщала, что корветы «Громкий» и «Совершенный» зашли в Филлипинское море через Южно-Китайское. Корабли прибыли в регион в рамках дальнего морского перехода, добавляли в пресс-службе.

Олеся Павленко