Что породило раскол среди союзников Украины в Европе?
Обзор зарубежной прессы
Дональд Трамп анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Белый дом поделился кадрами интервью американского президента на авиабазе Эндрюс. Среди прочего, Трамп высказался и об украинском конфликте, отметив значительный прогресс в переговорах. Тем временем СМИ пишут о состоявшемся разговоре Владимира Путина с европейскими лидерами. В Европе не все оценили звонок. Так, источники The Telegraph говорят о расколе в европейском лагере и о том, что контакт с Владимиром Путиным может создать «опасный прецедент». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Телефонный звонок Стубба и Стере собеседники Reuters называют полноценной попыткой восстановить диалог с Москвой. Европейские лидеры «зашли в тупик», пытаясь найти способ закончить конфликт без дипломатических контактов. Однако за последний месяц Европа оказалась в стороне от мирного урегулирования. Как отмечает агентство, в процесс снова включился Дональд Трамп, которого лидеры европейских стран считают непредсказуемым и склонным вставать на сторону Владимира Путина в ущерб Украине. Это мнение у чиновников прочно закрепилось после дизельной сделки США с Россией, добавляет Reuters.
Впрочем, звонок финского и норвежского лидеров почти сразу вбил клин между европейскими союзниками Украины и вызвал панику в Европе, пишет The Telegraph. Многие раскритиковали инициаторов беседы с российским президентом за то, что те действовали в одиночку, без какого-либо консенсуса. Кроме того, теперь существует риск того, что и другие политики Евросоюза будут так же звонить Путину «один за другим и без четкой европейской позиции».
Накануне премьер Дании Метте Фредериксен заявила датскому радио DR, что скептично настроена к норвежско-финской инициативе. Сам звонок «ни с кем из союзников не был скоординирован». Шведский премьер Ульф Кристерссон высказался мягче: он усомнился в результативности беседы, но признал, что переговоры полезны, если учитывают позицию Украины.
Впрочем, аналитики New York Times считают, что Александр Стубб в будущем может стать важным игроком в переговорах, особенно если Европа и США когда-либо скоординируют свои действия. А собеседники газеты, знакомые с позицией Путина, заявили, что российский лидер после контактов может и принять финского президента в качестве назначенного Европой посредника.