ДЭГ подвергли стандартизации

Общественная палата РФ разработала единый стандарт по наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) и планирует направить его в регионы, где в этом году будет применяться такая форма волеизъявления. Затем на местах начнется процесс обучения наблюдателей за ДЭГ: этим займется ассоциация «Независимый общественный мониторинг», которая уже обучает общественных наблюдателей на традиционных участках. По мнению эксперта, научить обычного человека профессиональному наблюдению за ДЭГ сложно, но дефицита людей для этого нет: не хватает скорее специальных программных решений для анализа массива данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Общественная палата (ОП) РФ разработала единый стандарт по наблюдению за ДЭГ по аналогии с «золотым стандартом» наблюдения на традиционных участках. Об этом на экспертном мероприятии в ОП 27 июня сообщил первый зампред комиссии палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев.

Напомним, «золотой стандарт» ОП по наблюдению за обычным голосованием существует несколько лет и представляет собой опросник с критериями оценки процесса голосования. Наблюдатель отвечает «да» или «нет» на предлагаемые вопросы и, в случае если обнаруживает нарушения, докладывает об этом в ОП. «Золотой стандарт» ежегодно обновляется по мере появления новшеств в избирательном процессе. По оценке господина Григорьева, документом пользуются более 2 тыс. общественных организаций по всей стране.

Максим Григорьев пояснил “Ъ”, что стандарт по наблюдению за ДЭГ содержит 47 вопросов и уже направлен в некоторые регионы, где на осенних выборах будет применяться онлайн-голосование (в этом году ДЭГ будут использовать 25 регионов, включая Москву). «У нас еще есть время до сентября, необходимости рассылать стандарт массово во все регионы нет. Надо понимать, что если "золотым стандартом" для наблюдения на участках пользуются тысячи человек, которых надо успеть обучить, то наблюдателей за ДЭГ нужно существенно меньше»,— отметил господин Григорьев. Он добавил, что обучением наблюдателей за ДЭГ будет заниматься ассоциация «Независимый общественный мониторинг» при ОП РФ.

На мероприятии в ОП 27 июня Максим Григорьев также презентовал доклад об инструментах наблюдения за ДЭГ, в котором предлагаются некоторые усовершенствования процесса к предстоящему Единому дню голосования. Так, по мнению общественников, необходимо организовать допуск наблюдателей к разделению ключа шифрования (как правило, ключ до начала голосования разделяется на несколько частей, которые хранятся у разных людей). Также авторы доклада предлагают помещать разделенные элементы ключа шифрования в защитные сейф-пакеты в помещении территориального избиркома онлайн-голосования (ТИК ДЭГ) и оставлять их под постоянным видеонаблюдением с трансляцией в открытом доступе.

Кроме того, общественники выступают за непрерывное видеонаблюдение в помещении ТИК ДЭГ с открытой трансляцией изображения в течение всего периода проведения голосования и отображение на открытом портале для наблюдения всех этапов ДЭГ. По их мнению, на площадках региональных ОП надо развернуть рабочие места для онлайн-наблюдателей, а также создать условия для их свободного доступа к архиву транзакций для обеспечения выборочной проверки. Наконец, авторы доклада предлагают создать условия для свободной проверки избирателем учета его голоса на специализированном портале для наблюдения и разместить на нем ссылки на сервисы проверки электронной подписи, позволяющие убедиться в подлинности подписей членов ТИК ДЭГ.

Член ТИК ДЭГ при ЦИК России в 2022 году, экс-председатель ярославского облизбиркома Олег Захаров считает, что в наблюдении за ДЭГ есть два специфических момента, без которых любые обучающие методички не будут работать эффективно: «Во-первых, это базовые знания в сфере работы блокчейна, передачи, хранения и верификации передаваемых этим способом данных. Для проверки бумажных бюллетеней нужны только внимание и калькулятор, для электронных потребуется специальная программа». Второй нюанс, по словам эксперта,— это анализ больших данных в динамике: в наблюдении за ДЭГ требуется, например, сравнивать цепочки транзакций каждые 10 минут или 10 секунд и сличать их с общей базой, чтобы выявлять пиковые нагрузки однотипных действий, которые могут быть вбросами. «Перенести наблюдение за ДЭГ на уровень простого человека вряд ли возможно, а вот использовать таких наблюдателей как волонтеров для сбора большого массива казуальных данных для их проверки — вполне перспективно»,— поясняет господин Захаров. При этом, по его мнению, дефицита людей для наблюдения за ДЭГ нет, но есть дефицит программных решений, которые могли бы перепроверять отчеты наблюдения — как, например, когда на участке наблюдатель «по головам» считает всех избирателей и потом может сравнить, нет ли кардинальной «прибавки» бюллетеней в урне. «Вот, собственно, таких программных средств и нет, их приходится делать самим, с нуля, это сложно и недешево»,— резюмирует Олег Захаров.

Елена Рожкова