На Кубани депутаты поддержали введение штрафов за склонение к абортам
Законодательное собрание Краснодарского края приняло в первом чтении законопроект о дополнительных мерах по предупреждению искусственного прерывания беременности. В краевом законе «Об административных правонарушениях» появится норма о наложении штрафа за склонение женщины к совершению аборта путем уговоров, угроз, подкупа или обмана. Размер штрафа — до 5 тыс. руб. для граждан, до 20 тыс. руб. для должностных лиц и до 50 тыс. руб. для юридических лиц.
Законопроект устанавливает требования к работе медицинских организаций с женщинами, которые обратились за прерыванием беременности. Согласно документу, медицинские работники должны «информировать пациенток о рисках осложнений после аборта, рассказывать о мерах государственной поддержки семей и в целом формировать положительное отношение к рождению детей». Женщинам, которые намерены прервать беременность, при ультразвуковом исследовании будут показывать изображение эмбриона.
Представляя депутатам законопроект, министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий сообщил, что демографическая ситуация в регионе остается сложной, рождаемость падает. В 2017 году в регионе появилось на свет 74 тыс. детей, в 2025 году — 50 тыс. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 10,3 тыс. случаев искусственного прерывания беременности, за пять лет количество абортов снизилось на 12%.