На Кубани депутаты поддержали введение штрафов за склонение к абортам

Представляя депутатам законопроект, министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий сообщил, что демографическая ситуация в регионе остается сложной, рождаемость падает. В 2017 году в регионе появилось на свет 74 тыс. детей, в 2025 году — 50 тыс. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 10,3 тыс. случаев искусственного прерывания беременности, за пять лет количество абортов снизилось на 12%.