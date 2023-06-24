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Коммерсантъ FM
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КТО куда

Какие ограничения вводит режим КТО

Этим утром в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции. Его причина — конфликт между владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Минобороны РФ. Неизвестно, сколько продлится этот особый режим, поэтому «Ъ» рассказывает, что гражданам нужно о нем знать.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Режим КТО регулируется федеральным законом ФЗ «О противодействии терроризму». Он вводится «в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства». Объявляет его «руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности», то есть глава ФСБ либо любой сотрудник службы по его указанию.

В ходе режима КТО вводится «усиление охраны» транспорта, объектов жизнедеятельности, культурных ценностей и общественного порядка в целом.

Но главное — государство приостанавливает действие множества гражданских прав.

Прежде всего полиция и другие силовые структуры могут проверять документы у любого прохожего. Если документов нет, человека могут доставить в ОВД либо к «иным компетентным органам» для установления личности. Еще могут досматривать людей, их машины и находящиеся при них вещи.

Также возможно «удаление» граждан и отбуксировка транспорта с «отдельных участков местности и объектов». Представители власти могут «временно отселить» людей с опасных территорий, но «с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений».

Сотрудники силовых структур получают право «беспрепятственного проникновения» в любые здания и помещения, но только «для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом». Временно отменяется тайна переписки: государство может контролировать телефонные переговоры, телекоммуникационные сети и другие средства связи. Вообще услуги связи могут быть приостановлены или ограничены в целом.

Силовики могут использовать транспортные средства любых организаций, неважно, государственных или частных (но не иностранных). А «в неотложных случаях» — реквизировать транспорт у частных лиц. Хорошая новость в том, что потом государство компенсирует возможные расходы.

Также государство может приостановить опасные производства — и в целом деятельность, при которой «используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества». При необходимости могут ввести карантин и провести санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Наконец, возможны «ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ» и «установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Важно помнить — на территории режима КТО могут вводиться как все эти ограничения, так и лишь некоторые из них. Никаких фиксированных сроков и режима КТО нет — он действует до распоряжения об отмене.

Второй документ, который стоит изучить,— ст. 20.27 КоАП РФ «Нарушение правового режима контртеррористической операции». Вот что в ней говорится:

  • за неповиновение законному требованию сотрудника ФСБ грозит штраф. Гражданам — до 500 руб., должностным лицам — от 1 тыс. до 3 тыс., юридическим лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;
  • несанкционированное проникновение на территорию КТО либо попытка такового — штраф от 500 до 1 тыс. руб.;
  • воспрепятствование проведению контртеррористической операции карается штрафом до 2 тыс. руб. или административным арестом до 15 суток. Должностным лицам — до 5 тыс. руб. или до 30 суток ареста, юридическим лицам — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.;
  • СМИ могут быть оштрафованы за «условия освещения контртеррористической операции». Граждане — от 500 до 2 тыс. руб., должностные лица — от 1 тыс. до 5 тыс., юридические лица — от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

Александр Черных

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