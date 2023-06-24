ЕС считает происходящее в России ее внутренним делом

Евросоюз (ЕС) следит за ситуацией в России, заявил представитель Еврокомиссии. По его словам, ЕС считает происходящие внутренним делом РФ.

«ЕС считает происходящие в настоящий момент события внутренним делом России. Мы мониторим ситуацию»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

ФСБ возбудила уголовное дело. В Москве, в Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции. США следят за развитием ситуации. Президент Польши Анджей Дуда провел консультации с Минобороны и союзниками.

Лаура Кеффер