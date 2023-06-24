Путин рассказал Лукашенко о ситуации в России

Президент Владимир Путин провел первый международный разговор после начала мятежа ЧВК «Вагнер». Президент России позвонил сегодня утром президенту Белоруссии. Он проинформировал Александра Лукашенко о ситуации в России, сообщила пресс-служба белорусского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент России позвонил сегодня утром Президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России»,— рассказали в пресс-службе агентству БЕЛТА. Кремль пока никак не комментировал беседу.

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

ФСБ возбудила уголовное дело. В Москве, в Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции. Господин Путин признал, что ситуация в Ростове-на-Дону сложная, но пообещал разобраться и назвал действия господина Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину.

Лаура Кеффер