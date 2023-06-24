Путин рассказал Токаеву об обстановке в России

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Как сообщила пресс-служба господина Токаева, стороны обсудили обстановку в России, российский президент проинформировал о ситуации. Кремль о переговорах пока не сообщал.

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации»,— говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

Первый международный диалог после инцидента с ЧВК «Вагнер» Владимир Путин провел с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский президент проинформировал белорусского коллегу о происходящем. За ситуацией также следят Евросоюз, власти Франции, Германии, Италии, Польши.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20–25 тыс. человек с целью «разобраться». Военное ведомство назвало эти сообщения провокацией. К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону. Сложить оружие в ответ на обращение Владимира Путина он отказался.

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Лусине Баласян