Президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно следит за ситуацией в России, но также сосредоточен на поддержке Киева. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Президент очень внимательно следит за ситуацией (в России.— "Ъ"). Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке Украины»,— сказали в Елисейском дворце (цитата по AFP).

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

ФСБ возбудила уголовное дело. В Москве, в Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции. За развитием ситуации следят Евросоюз и США. Президент Польши Анджей Дуда провел консультации с союзниками.

Лаура Кеффер