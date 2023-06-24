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Коммерсантъ FM
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Президент Польши Дуда провел консультации с Минобороны и союзниками из-за ситуации в России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что провел консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны в связи с ситуацией в России. Он также обсудил ее с союзниками.

Фото: Peter Cziborra/File Photo, Reuters

Фото: Peter Cziborra/File Photo, Reuters

«Ход событий за нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением»,— написал господин Дуда в Twitter.

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

ФСБ возбудила уголовное дело. Президент Владимир Путин назвал действия господина Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину. В Москве, в Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции. США также следят за развитием ситуации.

Лаура Кеффер

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