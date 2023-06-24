Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз, сообщил президент балтийской республики Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что Латвия вместе с союзниками следит за ситуацией в России.

«Пограничная охрана усилена, визы или въезд через границу для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут. Прямая угроза для Латвии на данный момент отсутствует»,— написал господин Ринкевичс в Twitter.

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Владимир Путин признал, что ситуация в Ростове-на-Дону сложная, но пообещал разобраться.

За развитием ситуации следят Евросоюз, США, Германия Франция. Президент Польши Анджей Дуда провел консультации с союзниками. МИД Великобритании предупредил «о риске беспорядков» в России.

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Лаура Кеффер