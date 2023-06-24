Байден проинформирован о заявлениях Пригожина

Белый дом «следит за ситуацией» в России, сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж. Президент Джо Байден проинформирован о развитии событий.

«Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий»,— сказал господин Ходж журналистам (цитата по CNN).

Евгений Пригожин поздно вечером 23 июня распространил сообщения с обвинениями в адрес Минобороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и о том, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны назвало это «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Спецслужба призвала бойцов компании задержать господина Пригожина. Генпрокуратура заявила, что предпринимателю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин проинформирован о ситуации, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Леонид Уварчев