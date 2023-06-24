Германия следит за происходящим в России

Правительство Германии следит за происходящими в России событиями. Об этом ТАСС сообщили в кабмине ФРГ. Ранее аналогичное заявление сделали в Евросоюзе.

«Федеральное правительство внимательно следит за событиями в России»,— сообщили в правительстве ФРГ.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20–25 тыс. человек с целью «разобраться». К утру 24 июня он заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова. В ответ на обращение президента Владимира Путина господин Пригожин отказался сложить оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также следит за ситуацией, сообщала его пресс-служба. В связи с событиями в России президент Польши Анджей Дуда собрал совещание и провел консультации с Минобороны. В ЕС подчеркнули, что происходящее — внутреннее дело России.

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Лусине Баласян