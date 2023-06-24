МИД Великобритании предупредил «о риске беспорядков» в России

Британский МИД советует согражданам не путешествовать в Россию. Ведомство считает, что в стране есть риск возникновения беспорядков на фоне ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

«Поступают сообщения о военной напряженности в Ростовской области и риске дальнейших беспорядков по всей стране. Кроме того, отсутствуют доступные варианты полета для возвращения в Великобританию»,— заявили в МИД Великобритании (цитата по Reuters).

Вчера, 23 июня, основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело.

В Москве, в Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции. За развитием ситуации следят Евросоюз, США и Франция. Президент Польши Анджей Дуда провел консультации с союзниками.

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Лаура Кеффер