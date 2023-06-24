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Коммерсантъ FM
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Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления, заявил в ходе видеообращения президент Владимир Путин. Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что ЧВК контролирует военные объекты в городе. Господин Путин пообещал принять меры.

«Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления»,— сказал президент. Владимир Путин пообещал защитить страну «от всего, в том числе внутреннего предательства».

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

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Евгений Пригожин вчера, 23 июня, обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Он заявил, что к утру ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. Также он встретился с замглавы Минобороны генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и первым замначальника главного управления Генштаба Владимиром Алексеевым.

ФСБ возбудила уголовное дело против господина Пригожина. Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» с просьбой «проявить благоразумие». На территории Москвы, а также в Воронежской и Московской области введен режим контртеррористической операции. В столице и Воронежской области отменены все массовые мероприятия.

Лаура Кеффер

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Боец ЧВК «Вагнер» возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Боец ЧВК «Вагнер» возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Фото: Reuters / Stringer

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Reuters / Stringer

Бронированные автомобили в Ростове-на-Дону

Бронированные автомобили в Ростове-на-Дону

Фото: Reuters / Stringer

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Полиция на улице в Москве

Полиция на улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Военная техника в Ростове-на-Дону

Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Боец ЧВК «Вагнер» возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Фото: Reuters / Stringer

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Reuters / Stringer

Бронированные автомобили в Ростове-на-Дону

Фото: Reuters / Stringer

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Полиция на улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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