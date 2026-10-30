За день над Россией сбили 113 беспилотников

Силы и средства противовоздушной обороны с 8:00 мск до 20:00 мск сбили над российскими регионами 113 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным министерства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской и Самарской областями.