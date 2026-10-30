Пожар на объекте оборонного концерна Rheinmetall может быть диверсией

Проект «оборонного хаба Северного Гессена», запущенный в конце августа 2026 года, реализуется концерном Rheinmetall при финансовой и технической поддержке правительства земли Гессен. Концерн выделил на работы более €260 млн. На территории хаба должны разместиться крупный логистический центр, комплекс по разработке и тестированию беспилотников, а также учебный и технологический центр, где будут проходить обучение инженеры и операторы БПЛА.