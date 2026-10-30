Пожар на объекте оборонного концерна Rheinmetall может быть диверсией
В Германии расследуют возгорание нескольких транспортных средств на строящемся объекте немецкого оборонного концерна Rheinmetall в федеральной земле Гессен. Как сообщает Der Spiegel, расследованием занимается инспекция уголовной полиции по защите государства. Есть подозрение, что пожар стал результатом умышленного поджога, совершенного по политическим мотивам.
Огонь вспыхнул около 3:15 утра 30 октября в промышленной зоне возле аэропорта Кассель-Кальден, где ведется строительство «оборонного хаба Северного Гессена». В результате пожара полностью сгорели три колесных погрузчика, а также пострадала другая строительная техника. Полиция пока не публикует никакой информации о ходе расследования и о масштабах нанесенного объекту ущерба.
Проект «оборонного хаба Северного Гессена», запущенный в конце августа 2026 года, реализуется концерном Rheinmetall при финансовой и технической поддержке правительства земли Гессен. Концерн выделил на работы более €260 млн. На территории хаба должны разместиться крупный логистический центр, комплекс по разработке и тестированию беспилотников, а также учебный и технологический центр, где будут проходить обучение инженеры и операторы БПЛА.
Это не первый инцидент в Германии, связанный с оборонными компаниями. В сентябре в Мюнхене неизвестные бросили несколько «коктейлей Молотова» на территорию штаб-квартиры оборонной компании Rohde & Schwarz. Полиция задержала двоих подозреваемых, граждан Болгарии.