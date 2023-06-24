В Калужской области отменили вечерние массовые мероприятия

В Калужской области в усиленном режиме работают все органы власти и силы правопорядка, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он объявил об отмене всех массовых вечерних мероприятий.

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«Мы провели заседание оперативного штаба… Вечерние массовые мероприятия — отменяются. Ситуация на территории региона стабильная и находится под контролем»,— написал господин Шапша в Telegram.

Массовые мероприятия ранее отменили в Москве, Воронежской, Липецкой, Тульской и Тверской областях. В Москве, в Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции.

Ограничения вводят после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело.

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Лаура Кеффер