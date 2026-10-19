Замминистра финансов Окладникова сменит Григоренко на посту главы аппарата правительства
Мишустин предложил Окладникову на должность вице-премьера вместо Григоренко
Новым главой аппарата правительства вместо вице-премьера Дмитрия Григоренко станет замминистра финансов Ирина Окладникова. Такое назначение содержится в списке кадровых предложений премьер-министра Михаила Мишустина, представленных президенту Владимиру Путину.
Эта и другие кандидатуры будут внесены на утверждение Государственной думой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин уже поддержал предложения премьера.