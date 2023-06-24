В Тверской области отменены массовые мероприятия

Массовые мероприятия, запланированные на 24-25 июня в Тверской области, отменены. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в Тверской области отменены все массовые мероприятия на выходные дни»,— говорится в сообщении, передает ТАСС.

Массовые мероприятия также отменили в Тульской, Ростовской, Калининградской, Липецкой, Воронежской областях, а также Москве. Проведение выпускных в столице перенесли на неделю. На территории Москвы, а также в Воронежской и Московской областях ввели режим КТО.

Меры безопасности в регионах России усиливаются с позднего вечера 23 июня, после публичных обвинений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в обстреле позиций компании со стороны Минобороны. К утру 24 июня он заявил о контроле военных объектов Ростова-на-Дону.

Ситуация с Пригожиным и другие новости 486-го дня спецоперации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян