Глава Росавиации Ядров станет министром транспорта вместо Никитина
Мишустин предложил Путину назначить главу Росавиации Ядрова министром транспорта
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил президенту Владимиру Путину назначить нынешнего министра транспорта Андрея Никитина вице-премьером. Он продолжит курировать транспорт.
На должность главы Минтранса предложен действующий руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Кандидатуры будут внесены на утверждение Госдумой.
О других перестановках в правительстве читайте в материале «Ъ». Владимир Путин предложения Михаила Мишустина уже поддержал, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.