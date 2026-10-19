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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
ВластьКадры

Глава Росавиации Ядров станет министром транспорта вместо Никитина

Мишустин предложил Путину назначить главу Росавиации Ядрова министром транспорта
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил президенту Владимиру Путину назначить нынешнего министра транспорта Андрея Никитина вице-премьером. Он продолжит курировать транспорт.

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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На должность главы Минтранса предложен действующий руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Кандидатуры будут внесены на утверждение Госдумой.
О других перестановках в правительстве читайте в материале «Ъ». Владимир Путин предложения Михаила Мишустина уже поддержал, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Чем известен Дмитрий Ядров

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Михаил Мишустин
Правительство России
Минтранс