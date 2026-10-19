Четыре россиянина из «Миннесоты» набрали очки в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» со счетом 2:1 на своем льду обыграла «Колумбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились российские нападающие Данила Юров и Кирилл Капризов. По одной голевой передаче отдали их соотечественники форварды Яков Тренин и Максим Шабанов. Единственный гол у проигравших на счету нападающего Адама Фантилли.
Капризов удерживает первую строчку в снайперской гонке сезона. На его счету 10 голов в 9 матчах нынешнего первенства. В списке бомбардиров 29-летний россиянин идет на пятом месте с 15 очками.
«Миннесота» занимает первое место в Центральном дивизионе. В ее активе 13 очков в 9 матчах. «Колумбус» с 6 баллами в 7 встречах идет на предпоследней, седьмой позиции в дивизионе Метрополитен.
В другом матче игрового дня один из аутсайдеров лиги «Калгари Флеймс» дома одолел — 3:2 — одного из ее фаворитов, действующего обладателя Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнс». В составе хозяев отличился российский нападающий Матвей Гридин. Он забросил первую шайбу в новом сезоне.