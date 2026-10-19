Маршрут к интеграциям
Как любительские путешествия заинтересовали крупные бренды
Пешком через всю Россию или на велосипеде в Азию. Нейросети расширяют штат тревел-блогеров, а их контент привлекает уже крупных рекламодателей, рассказали “Ъ FM” опрошенные маркетологи.
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Ежедневно по 50 км пешком. Еще и с огромным рюкзаком. Семейная пара Паша и Тома идет так по России вот уже девять месяцев подряд — от Москвы до Владивостока. Финиш запланирован на апрель 2027 года. Это вызов не только для самих ребят, как они говорят, но и для тех, кто сидит в офисах.
А началось все с ответа нейронки. По её мнению, маршрут в 9,5 тыс. км без транспорта практически нереален, особенно без подготовки. Но ребята рискнули. Как рассказал Паша, раньше они никогда не занимались туризмом:
«Никогда не занимались походами. Мы это делаем для себя, проверить себя, встать и пройти свою страну. У нас были накопления, но мы также продолжаем работать удаленно час-два в день, идти днем, а вечером работать. И вот уже 270 дней получается совмещать. Обходится намного дешевле, чем жизнь в Москве, 25 тыс. руб. в месяц на человека».
За девять месяцев путешествия по стране они потратили всего полмиллиона рублей. История «Форест Гампа» хорошо продается. У ребят десятки тысяч подписчиков на разных платформах и ежедневный отчет о городах, селах, дорогах, встречах и тратах. Им уже удалось выйти в ноль. В кадре мелькают гостинцы, рестораны и даже встречи с губернатором.
Тревел-челленджи переживают трансформацию. В тренде реалити-шоу, сделанные любителями, а не профессионалами. Только по России так ходят и ездят сотни человек, а следят за ними миллионы. А помогает нейронка: она выдает не просто маршрут, а развернутый бизнес-план, с продвижением и интеграциями. Блогер Никита, например, сейчас идет из Казани в Иерусалим. На дорогу уйдет 204 дня пешком. А фотограф Евгений прошел за день 85 км вокруг Смоленска. Выгодным контентом тревел-реалити считает основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:
«Очень часто с такого рода историей залетали бренды, которые связаны с путешествиями. Либо бренд сам находит блогеров, потому что скауты у компаний тоже есть, либо рекламные агентства.
Редко бывает, когда берут начинающего путешественника, там на год вперед вкладывают деньги.
Если мы говорим, человек уже там прошел тучу времени, набрал аудиторию, у него устойчивые просмотры, в месяц 1 млн руб., наверное, не каждый, но 300-400 тыс. руб. на рекламных интеграциях ежемесячно можно спокойно собирать».
Главное не менять концепцию челленджа и дойти до финиша, продолжает директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров:
«Туристические товары, автомобильные компании. Из нового очень любят интегрироваться в подобные вещи финтехи и онлайн-сервисы, бесконтактные заправки, например. Если пешком, то обувные компании. Из подводных камней — неумение писать сценарий на ходу. Изначальная концепция была идти пешком от Владивостока до Калининграда, где-то она обрывается на том, что решили пересесть на мотоциклы. А второе — зачастую на половине экспедиции обрывается интерес аудитории из-за того, что интеграции становятся навязчивыми».
Конкуренция среди блогеров нарастает. Чтобы рассчитывать на такую интеграцию, нужно минимум десять, а лучше сотни тысяч ежедневных просмотров, говорят маркетологи. Такой контент вполне может заинтересовать и крупный бизнес, не исключает директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман:
«Самолеты плохо летают, постоянные задержки рейсов. Человек будет ждать, пока откроют вылеты. А молодежь думает по-другому: коли мы не летаем, значит, мы на велике поедем. Проекты очень интересные, и заинтересовать они могут федеральные компании, начиная от продовольственных, заканчивая услугами, затем, чтобы показать, насколько у нас интересная большая страна и насколько наш бизнес развит».
Преролл-реклама, которая появляется в самом начале видео, у тревел-блогера с 400 тыс. подписчиков на YouTube стоит от 200 тыс. руб. Первая интеграция бренда самая дорогая — от полумиллиона, вторая вдвое дешевле. Иногда работают по бартеру с гостиницами, ресторанами и транспортными компаниями.