Маршрут к интеграциям

Ежедневно по 50 км пешком. Еще и с огромным рюкзаком. Семейная пара Паша и Тома идет так по России вот уже девять месяцев подряд — от Москвы до Владивостока. Финиш запланирован на апрель 2027 года. Это вызов не только для самих ребят, как они говорят, но и для тех, кто сидит в офисах.