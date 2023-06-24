В Тульской области отменены все массовые мероприятия

Запланированные на 24-25 июня массовые мероприятия в Тульской области отменены, сообщило региональное правительство. Решение принято в рамках антитеррористической меры.

«В связи с усилением антитеррористических мер в Тульской области было принято решение отменить все запланированные на эти выходные массовые мероприятия»,— говорится в Telegram-канале областного правительства.

С вечера 23 июня в Тульской области усилены меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия. Временно ограничен транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей на трассе М-4 «Дон». Массовые мероприятия также отменены в Ростовской области.

Меры безопасности в регионах России усиливаются с позднего вечера 23 июня, после публичных обвинений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в обстреле позиций компании со стороны Минобороны. К утру 24 июня он заявил о контроле военных объектов Ростова-на-Дону.

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Лусине Баласян