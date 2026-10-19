ФСБ задержала жительницу Крыма за видеосъемку объектов ПВО

Задержанная — гражданка России 1963 года рождения, другие подробности о ее личности не приводятся. Она проживала в поселке городского типа Черноморском. По данным ФСБ, россиянка установила контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, по заданию куратора женщина осуществляла фото- и видеосъемку объектов ПВО в регионе и передавала материалы украинской стороне. Эти сведения «могли быть использованы противником для планирования нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов», добавили в ФСБ.