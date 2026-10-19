ФАС признала рекламу «5G режима» «МегаФона» недостоверной

«ФАС России установила, что с апреля по май 2026 года «МегаФон» распространял на федеральных телеканалах видеоролик с призывом активировать «5G режим» в мобильном приложении оператора. При этом на тот момент в России коммерческое внедрение технологии «5G» не было реализовано»,— заявили в ФАС.