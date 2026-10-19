ФАС признала рекламу «5G режима» «МегаФона» недостоверной
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу услуги «МегаФона» «5G режим» недостоверной, сообщили “Ъ” в службе.
«ФАС России установила, что с апреля по май 2026 года «МегаФон» распространял на федеральных телеканалах видеоролик с призывом активировать «5G режим» в мобильном приложении оператора. При этом на тот момент в России коммерческое внедрение технологии «5G» не было реализовано»,— заявили в ФАС.
По мнению ведомства, указанная реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о возможности пользования рекламируемыми услугами связи. В ФАС сказали, что рассмотрят вопрос о привлечении «МегаФона» к административной ответственности.
В «МегаФоне» “Ъ” заявили, что удивлены решением ФАС. «Хотим отметить, что при разработке любых рекламных материалов МегаФон всегда руководствуется действующим законодательством, принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг для абонентов. В нашей рекламе мы предлагали клиентам увеличение скорости интернета до сопоставимой со значениями в сетях 5G МегаФона, что полностью соответствовало рекламе», — заявили в компании.
В «МегаФоне» добавили, что пока не получили мотивировочную часть решения: «После ее получения мы определимся с дальнейшими действиями».
Ранее “Ъ” писал, что по результатам экспертного совета ФАС рекомендовала операторам связи изменить свои рекламные кампании 5G, «не допуская введение потребителей в заблуждение и создания у абонентов ложного впечатления о коммерческом внедрении сети 5G».