«Ведомости»: в России изменят правила приема иностранных студентов в вузы
В России изменят правила целевого набора иностранных абитуриентов, поступающих в вузы за счет правительственной квоты. Предполагается, что приоритетом при распределении мест станут политические и партнерские отношения России с государством абитуриента, пишут «Ведомости». Кроме того, будет учитываться востребованность выбранной абитуриентом профессии в экономике его страны.
Как пишет газета со ссылкой на Россотрудничество, новые правила начнут действовать в 2027 году. Помимо уже перечисленных мер, планируется усилить поддержку иностранных студентов. В систему сопровождения учащихся включат подготовительные программы, профориентацию и консультации на разных этапах поступления.
Ежегодная правительственная квота составляет 30 тысяч бюджетных мест. По данным Россотрудничества, количество заявок в 2025 году составило более 80 тыс., тогда как в 2026-м достигло 110 тыс. В агентстве ожидают дальнейшего роста спроса на обучение в отечественных вузах.