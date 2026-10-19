«Ведомости»: в России изменят правила приема иностранных студентов в вузы

Ежегодная правительственная квота составляет 30 тысяч бюджетных мест. По данным Россотрудничества, количество заявок в 2025 году составило более 80 тыс., тогда как в 2026-м достигло 110 тыс. В агентстве ожидают дальнейшего роста спроса на обучение в отечественных вузах.