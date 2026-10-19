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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Власть

Григоренко и Трутнев покинут правительство, вице-премьерами станут Силуанов, Окладникова и Кожемяко

Мишустин предложил кандидатуры на должности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил президенту Владимиру Путину новые кандидатуры в правительство. Президент одобрил предложения. Вскоре они будут внесены на утверждение Госдумы.

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Согласно предложениям Михаила Мишустина:

  • в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя — министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.

  • На пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства предложили кандидатуру Ирины Окладниковой. В случае утверждения Госдумой она сменит Дмитрия Григоренко. До 19 октября госпожа Окладникова работала первым заместителем министра финансов.

  • На пост вице-премьера предложена кандидатура полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе — губернатора Приморского края Олега Кожемяко. На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева.

  • На пост вице-премьера по транспорту предложили кандидатуру главы Минтранса Андрея Никитина. Министром транспорта вместо него предложили назначить Дмитрия Ядрова, который сейчас возглавляет Росавиацию. Вице-премьер Виталий Савельев был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы.

«Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве. Эти предложения получили поддержку президента Путина», — сообщил пресс-серкретарь президента Дмитрий Песков.

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