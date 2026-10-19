Григоренко и Трутнев покинут правительство, вице-премьерами станут Силуанов, Окладникова и Кожемяко
в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя — министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.
На пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства предложили кандидатуру Ирины Окладниковой. В случае утверждения Госдумой она сменит Дмитрия Григоренко. До 19 октября госпожа Окладникова работала первым заместителем министра финансов.
На пост вице-премьера предложена кандидатура полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе — губернатора Приморского края Олега Кожемяко. На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева.
На пост вице-премьера по транспорту предложили кандидатуру главы Минтранса Андрея Никитина. Министром транспорта вместо него предложили назначить Дмитрия Ядрова, который сейчас возглавляет Росавиацию. Вице-премьер Виталий Савельев был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы.