Остановка производства на Komatsu, итоги праймериз и первое ярославское СМИ-иноагент

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По букве закона

В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги.

Защита обжаловала арест фигурантов дела о взятках в ярославском дептрансе.

С ярославского врача-онколога взыскали 1,2 млн рублей за фиктивные рецепты.

Отставки и назначения

Ярославскую областную детскую больницу возглавила Наталья Олендарь.

Городская и региональная политика

В Ярославской области ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа. На ярославском предприятии все поголовье кур планируется уничтожить до 5 июня. Следственный комитет проведет проверку по жалобам жителей Тутаева на дым от сожжения кур.

Выборы

«Единая Россия» опубликовала итоги предварительного голосования по определению кандидатов на выборах в Ярославскую областную думу.

Экс-мэр Рыбинска проиграл праймериз в Ярославскую областную думу, однако заявил о намерении продолжить борьбу за депутатский мандат.

После праймериз ярославскую «Единую Россию» покинул депутат Владимир Денисов. Господин Денисов ушел в «Справедливую Россию».

Ярославский бизнес

Владельцы кафе и магазинов на М-8 обратились к президенту.

Ярославский шинный завод сменил собственника.

Максим Авдеев рассказал о состоянии ярославской промышленности.

Суд запретил стоянку яхт в ярославском глэмпинг-парке мужа Елены Блиновской. Глэмпинг «Точка Немо» признал претензии.

В Ярославле определили источник неприятного запаха во Фрунзенском районе.

Komatsu в Ярославле останавливает производство и сокращает работников.

Ярославский транспорт

В Ярославле «Первая пассажирская компания» не обеспечила поставку автобусов по контракту. Прокуратура организовала проверку перевозчика после ДТП с автобусом. Позже в ведомстве сообщили, что перевозчик нарушил условия госконтракта.

В Ярославле водитель троллейбуса погиб после конфликта с пассажиром.

Институт русского языка посчитал название «Яавтобус» окказионализмом.

В Ярославль поступит первый трамвай в рамках концессии.

Цифры недели

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин перечислил $10 млн на строительство храма Софии Премудрости Божией в Ярославской области.

Новость недели

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов общество с ограниченной ответственностью «Ярновости». ООО «Ярновости» является учредителем ярославского сетевого издания «Ярновости».

Алла Чижова