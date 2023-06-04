Остановка производства на Komatsu, итоги праймериз и первое ярославское СМИ-иноагент

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По букве закона
В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги.
Защита обжаловала арест фигурантов дела о взятках в ярославском дептрансе.
С ярославского врача-онколога взыскали 1,2 млн рублей за фиктивные рецепты.
Отставки и назначения
Ярославскую областную детскую больницу возглавила Наталья Олендарь.
Городская и региональная политика
В Ярославской области ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа. На ярославском предприятии все поголовье кур планируется уничтожить до 5 июня. Следственный комитет проведет проверку по жалобам жителей Тутаева на дым от сожжения кур.
Выборы
«Единая Россия» опубликовала итоги предварительного голосования по определению кандидатов на выборах в Ярославскую областную думу.
Экс-мэр Рыбинска проиграл праймериз в Ярославскую областную думу, однако заявил о намерении продолжить борьбу за депутатский мандат.
После праймериз ярославскую «Единую Россию» покинул депутат Владимир Денисов. Господин Денисов ушел в «Справедливую Россию».
Ярославский бизнес
Владельцы кафе и магазинов на М-8 обратились к президенту.
Ярославский шинный завод сменил собственника.
Максим Авдеев рассказал о состоянии ярославской промышленности.
Суд запретил стоянку яхт в ярославском глэмпинг-парке мужа Елены Блиновской. Глэмпинг «Точка Немо» признал претензии.
В Ярославле определили источник неприятного запаха во Фрунзенском районе.
Komatsu в Ярославле останавливает производство и сокращает работников.
Ярославский транспорт
В Ярославле «Первая пассажирская компания» не обеспечила поставку автобусов по контракту. Прокуратура организовала проверку перевозчика после ДТП с автобусом. Позже в ведомстве сообщили, что перевозчик нарушил условия госконтракта.
В Ярославле водитель троллейбуса погиб после конфликта с пассажиром.
Институт русского языка посчитал название «Яавтобус» окказионализмом.
В Ярославль поступит первый трамвай в рамках концессии.
Цифры недели
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин перечислил $10 млн на строительство храма Софии Премудрости Божией в Ярославской области.
Новость недели
Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов общество с ограниченной ответственностью «Ярновости». ООО «Ярновости» является учредителем ярославского сетевого издания «Ярновости».