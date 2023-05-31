Суд запретил стоянку яхт в ярославском глэмпинг-парке мужа Елены Блиновской

Суд запретил эксплуатацию базы маломерных судов яхтенного глэмпинг-парка «Точка Немо», сообщили в северо-западной транспортной прокуратуре. Глэмпинг-парк находится на левом берегу Волги напротив поселка Некрасовское.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

С иском в суд обратилась Ярославская транспортная прокуратура, которая выяснила, что стоянка судов «эксплуатировалась без договора водопользования и регистрации в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Ярославской области». Надзорный орган потребовал запретить эксплуатацию базы до устранения выявленных нарушений. Некрасовский районный суд Ярославской области удовлетворил иск в полном объеме.

Глэмпинг «Точка Немо» включен в федеральный перечень туристических объектов. Им управляет ООО «Ветер», 25% в котором принадлежит Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Самого господина Блиновского следователи обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. «Ъ» сообщал что в развитие сети «Точка Немо» в центральной части России вложились известный блогер, автор проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская и супруга главы Роскачества Лилия Протасова.

Антон Голицын