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Экс-мэр Рыбинска проиграл праймериз в Ярославскую областную думу

Бывший мэр Рыбинска, генеральный директор АО «НИИ парашютостроения» Денис Добряков занял третье место на предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в Ярославскую областную думу в одномандатном округе № 17. Он получил 881 голос избирателей.

Денис Добряков

Денис Добряков

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Денис Добряков

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Господина Добрякова опередили начальник управления по социальным программам ПАО «ОДК-САТУРН», депутат муниципального совета Рыбинска Александр Соколов, набравший 1540 голосов, и генеральный директор ООО «Рыбинская дорожно-строительная компания» Руслан Полкуев (1140 голосов).

В территориальной группе №7 по партийным спискам Денис Добряков занял 6 место, получив 1230 голосов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что выдвижение Дениса Добрякова было главной интригой праймериз в Ярославскую областную думу. По мнению экспертов, его участие в предварительном голосовании не было согласовано с региональными властями. На своей странице ВКонтакте экс-мэр сообщал о «нарушениях во время предварительного голосования», но не уточнял, каких именно.

Антон Голицын

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