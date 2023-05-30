Ярославский шинный завод сменил собственника

Многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел 100% акций «Группы Кордиант», в состав которой входит Ярославский шинный завод, сообщили в S8 Capital.
Ярославский шинный завод
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
«В периметр сделки вошли три производственные площадки: одна в Ярославле и две в Омске, изготавливающие шины для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей»,— сообщили в S8 Capital.
Как сообщили в S8 Capital, в приобретенной компании трудятся более 6000 специалистов, которые сохранят свои рабочие места.