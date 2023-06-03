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Следственный комитет проверит уничтожение кур в Тутаевском районе

Следственный комитет проведет проверку по жалобам жителей Тутаева на дым от сожжения кур в поселке Фоминское. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Ярославской области.

Пост ветеринарного контроля в Ярославской области

Пост ветеринарного контроля в Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

Пост ветеринарного контроля в Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

«В ходе мониторинга размещаемых в сети Интернет сведений была выявлена публикация о том, что в поселке Фоминское Тутаевского района Ярославской области осуществляется уничтожение сельскохозяйственных животных (птиц) в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на предприятии, что повлекло существенное изменение атмосферного фона на территории близлежащих населенных пунктов»,— сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в связи с выявленным птичьим гриппом на птицефабрике «Романовская» необходимо уничтожить 800 тыс. голов птицы.

Антон Голицын

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