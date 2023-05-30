Глава ЧВК «Вагнер» профинансировал строительство храма в Ярославской области

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин перечислил $10 млн на строительство храма Софии Премудрости Божией в селе Годеново Ростовского района Ярославской области. Об этом сообщил портал 76.ру со ссылкой на ответ Евгения Пригожина. Как рассказал господин Пригожин, деньги ему дал «один африканский диктатор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в селе Годеново строится церковь, повторяющая формы храма Святой Софии в Константинополе (сейчас Большая мечеть Айя-София). Разрешение на строительство было выдано в декабре 2020 года, затем срок был продлен до 2028 года. Строительством храма занимается Никольский женский монастырь Переславля-Залесского, чье подворье расположено в Годеново.

В Переславской епархии «Ъ-Ярославль» подтвердили участие в финансировании возведения храма Евгения Пригожина.

«Евгений Пригожин начинал финансирование этого объекта до начала СВО. Сейчас работы идут на средства ярославских строителей. Это добровольное пожертвование, мы благодарны за его вклад»,— рассказал «Ъ-Ярославль» пресс-секретарь Переславской епархии иерей Сергий Савенков.

Точную дату завершения работ в епархии не назвали, пояснив, что она во многом зависит от активности благотворителей.

Антон Голицын