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Минюст признал ООО «Ярновости» иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов общество с ограниченной ответственностью «Ярновости», сообщает официальный сайт Минюста. ООО «Ярновости» является учредителем ярославского сетевого издания «Ярновости».

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Министерство юстиции

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Общество с ограниченной ответственностью «ЯРНОВОСТИ» распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента»,— говорится в сообщении Минюста.

Генеральным директором ООО «Ярновости» и главным редактором одноименного СМИ является Антон Туманов.

Антон Голицын

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