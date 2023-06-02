Минюст признал ООО «Ярновости» иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов общество с ограниченной ответственностью «Ярновости», сообщает официальный сайт Минюста. ООО «Ярновости» является учредителем ярославского сетевого издания «Ярновости».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министерство юстиции

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Общество с ограниченной ответственностью «ЯРНОВОСТИ» распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента»,— говорится в сообщении Минюста.

Генеральным директором ООО «Ярновости» и главным редактором одноименного СМИ является Антон Туманов.

Антон Голицын