Стали известны итоги праймериз в Ярославскую областную думу

«Единая Россия» опубликовала итоги предварительного голосования по определению кандидатов на выборах в Ярославскую областную думу. В голосовании по партийным спискам первые места в своих территориальных группах заняли Михаил Боровицкий, Наталия Косихина, Тигран Казарян, Юрий Филимендиков, Ольга Хитрова, Сергей Борисов, Марина Степанова, Александр Гончаров, Николай Александрычев, Михаил Осипов, Виктор Волончунас («Единая Россия» сформировала 11 тергрупп).

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По одномандатным округам победителями стали Александр Гончаров, Вадим Канашкин, Николай Александрычев, Александр Куташов, Михаил Писарец, Теймураз Бараташвили, Андрей Власов, Ольга Горшунова, Максим Вахруков, Александр Киселев, Андрей Щенников, Василий Бобков, Алексей Чернобровкин, Виктор Волончунас, Роман Слонин, Сергей Борисов, Александр Соколов, Лариса Ушакова, Валентин Журавлев, Марина Степанова, Михаил Боровицкий, Яна Карушкина, Светлана Старостина, Андрей Юдаев, Антон Капралов, Илья Осипов, Алексей Калганов, Алексей Левашов, Алексей Макаров, Иван Демидов, Наталия Косихина, Николай Бирук, Павел Исаев, Михаил Никешин.

Почти все действующие депутаты думы, заявившиеся на праймериз, одержали победу в одномандатных округах или тергруппах. Не смогли этого сделать лишь Алексей Ясинский и Владимир Денисов. Не стал победителем праймериз бывший директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов. Проиграли голосование бывший депутат облдумы Владимир Беспалько, бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский. Не смог выиграть предварительное голосование и бывший мэр Рыбинска Денис Добряков.

Наибольшее количество голосов получила секретарь регионального отделения партии Ольга Хитрова. В территориальной группе №5 она набрала 7639 голосов. При этом по одномандатному округу госпожа Хитрова уступила своему коллеге по облдуме Ивану Демидову.

Антон Голицын