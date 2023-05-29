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В Ярославской области ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

Правительство Ярославской области ввело режим «чрезвычайная ситуация» из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Романовская» в Тутаевском районе. Постановление опубликовано на портале органов государственной власти региона.

Пост в Фоминском Ярославской области

Пост в Фоминском Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

Пост в Фоминском Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

Обстановка признана «чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера». Территорией ЧС объявлена 10-километровая зона вокруг фабрики, которая расположена в поселке Фоминское.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по решению областных властей все поголовье птицы на фабрике будет уничтожено (около 800 тыс. кур). Также уничтожению подлежит и птица в домашних хозяйства в радиусе 10 км от очага.

Антон Голицын

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