В Ярославской области ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

Правительство Ярославской области ввело режим «чрезвычайная ситуация» из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Романовская» в Тутаевском районе. Постановление опубликовано на портале органов государственной власти региона.
Пост в Фоминском Ярославской области
Фото: Прокуратура Ярославской области
Обстановка признана «чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера». Территорией ЧС объявлена 10-километровая зона вокруг фабрики, которая расположена в поселке Фоминское.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что по решению областных властей все поголовье птицы на фабрике будет уничтожено (около 800 тыс. кур). Также уничтожению подлежит и птица в домашних хозяйства в радиусе 10 км от очага.