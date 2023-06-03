Komatsu в Ярославле останавливает производство и сокращает работников

Ярославский завод Komatsu приостанавливает выпуск продукции и сокращает сотрудников, сообщает правительство Ярославской области. Штат сотрудников будет сокращен на 300 человек. На сайте Komatsu Manufacturing Rus указано, что на заводе работает «около 330 человек».
Завод Komatsu в Ярославле
Фото: Правительство Ярославской области
«Предприятие выполняет все свои обязательства перед регионом. Санкционные ограничения оказывают влияние на его работу, но компания не сворачивает свою деятельность в Ярославле»,— приводит сайт правительства Ярославской области слова генерального директора ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Хосоя Казуши.
В 2022 году ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» в Ярославле объявило о минимизации производства ввиду нарушений логистики поставок ключевых компонентов.
Первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев полагает, что уволенные сотрудники найдут работу на других предприятих региона.
«Сейчас в регионе работает порядка 75 крупных и средних компаний с иностранным участием. Несмотря на изменившиеся условия работы, все они сохраняют свою деятельность, многие продолжают развитие. ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» продолжит работу. Вместе с руководством предприятия будем искать новые возможности загрузить их производственные мощности»,— сказал Максим Авдеев.
Завод Komatsu в Ярославле был открыт в 2010 году. Он производил 20-40 тонные экскаваторы (PC200, PC210NLC, PC220, PC300, PC400) и карьерные самосвалы HD785-7. Производственная мощность составляла около 3000 единиц техники в год. К июню 2021 года завод выпустил 5000 экскаваторов.