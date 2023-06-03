Komatsu в Ярославле останавливает производство и сокращает работников

Ярославский завод Komatsu приостанавливает выпуск продукции и сокращает сотрудников, сообщает правительство Ярославской области. Штат сотрудников будет сокращен на 300 человек. На сайте Komatsu Manufacturing Rus указано, что на заводе работает «около 330 человек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод Komatsu в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Завод Komatsu в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«Предприятие выполняет все свои обязательства перед регионом. Санкционные ограничения оказывают влияние на его работу, но компания не сворачивает свою деятельность в Ярославле»,— приводит сайт правительства Ярославской области слова генерального директора ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Хосоя Казуши.

В 2022 году ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» в Ярославле объявило о минимизации производства ввиду нарушений логистики поставок ключевых компонентов.

Первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев полагает, что уволенные сотрудники найдут работу на других предприятих региона.

«Сейчас в регионе работает порядка 75 крупных и средних компаний с иностранным участием. Несмотря на изменившиеся условия работы, все они сохраняют свою деятельность, многие продолжают развитие. ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» продолжит работу. Вместе с руководством предприятия будем искать новые возможности загрузить их производственные мощности»,— сказал Максим Авдеев.

Завод Komatsu в Ярославле был открыт в 2010 году. Он производил 20-40 тонные экскаваторы (PC200, PC210NLC, PC220, PC300, PC400) и карьерные самосвалы HD785-7. Производственная мощность составляла около 3000 единиц техники в год. К июню 2021 года завод выпустил 5000 экскаваторов.

Антон Голицын