В Ярославле перевозчик не обеспечил поставку автобусов по контракту

В Ярославле ООО «Первая пассажирская компания» не обеспечило необходимое количество автобусов для работы на маршрутах, сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобус в Ярославле

Фото: Дарья Петерсон Автобус в Ярославле

Фото: Дарья Петерсон

На нехватку автобусов обратил внимание анонимный автор сообщения в группе «Общественный транспорт Ярославля». В дептрансе подтвердили, что проблема существует.

«Фактическое отклонение от плана поставки линейных автобусов по ООО «Первая пассажирская компания» на сегодняшний день составляет 10 автобусов. При этом, основным фактором невыполнения плановых объемов транспортной работы, по информации от перевозчика, является дефицит водителей автобусов. В настоящий момент перевозчиком осуществляется регистрация и допоставка линейных и резервных транспортных средств и набор водителей. За допущенные нарушения к перевозчику применены штрафные санкции, предусмотренные условиями контрактов»,— сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 1 июня модернизация общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе должна была завершиться. Ранее губернатор области Михаил Евраев заявлял, что в случае невыполнения условий контрактов со стороны перевозчиков «контракты будут разрываться».

Антон Голицын