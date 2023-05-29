Ярославскую «Единую Россию» покинул депутат Владимир Денисов

Сегодня фракция «Единая Россия» в ярославской облдуме проголосовала за исключение из партии Владимира Денисова. Господин Денисов написал заявление по собственному желанию. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил заместитель председателя Ярославской областной думы и председатель фракции в облдуме Николай Александрычев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт ярославской областной думы Фото: Официальный сайт ярославской областной думы

«Владимир Денисов написал заявление с просьбой его исключить из фракции. В соответствие с его личным заявлением сегодня фракция проголосовала за то, чтобы вывести его из состава фракции «Единая Россия» Ярославской области. Владимир Денисов абсолютно взрослый адекватный человек, я его очень уважаю, очень порядочный парень. С чем это связано, я не знаю»,— рассказал господин Александрычев.

Владимир Денисов с 2000 года трижды избирался депутатом Рыбинского совета и четырежды депутатом Ярославской областной думы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Единая Россия» опубликовала итоги предварительного голосования по определению кандидатов на выборах в Ярославскую областную думу. По итогам голосования, действующий депутат Владимир Денисов не смог одержать победу по одномандатному округу №19.

Алла Чижова