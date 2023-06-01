В Ярославле определили источник неприятного запаха во Фрунзенском районе

В Ярославле источником неприятного запаха во Фрунзенском районе предположительно стало предприятие по производству угля, расположенное на 2-ой Транспортной. Соответствующие мероприятия после жалоб жителей провели аппарат Главного федерального инспектора полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На месте проверяющие обнаружили 7 печей для обжарки древесины и ангар для хранения угля. В ходе проверки было установлено, что производственная площадка не поставлена на учет в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду, а деятельность осуществляется в отсутствие пыле-газоочистного оборудования. Прилегающие земли к предприятию завалены отходами.

Сейчас принимаются меры по установлению собственника земельного участка. В следующий выезд планируется определить размер ущерба, который был нанесен почве в результате несанкционированного размещения отходов, и отобрать пробы атмосферного воздуха. По итогам полученных результатов будут приняты меры прокурорского реагирования.

Алла Чижова