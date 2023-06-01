Максим Авдеев рассказал о состоянии ярославской промышленности

Экономика Ярославской области в целом идет по пути индустриальной модели развития, при этом сервисные отрасли, такие как туризм, обеспечивают трудоустройство высвобождающихся в результате внедрения новейших технологий сотрудников. Промышленность региона опирается на потенциал, заложенный еще в советское время, но продукция модернизированных предприятий отвечает мировым стандартам. Такую оценку развития экономики области в беседе с «Ъ-Ярославль» дал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ОДК—Сатурн»

Фото: Правительство Ярославской области «ОДК—Сатурн»

Фото: Правительство Ярославской области

«Надо поблагодарить тех директоров, которые в период разрухи и падения производства начала 90-х смогли сохранить большинство предприятий и большинство компетенций в регионе. Сохранив предприятия как таковые мы сегодня на них, в хорошем смысле слова, вновь опираемся. Если посмотреть структуру, то сегодня основу промышленности региона составляют те же предприятия, что составляли ее и 20-30-40 лет назад. Это нефтеперерабатывающий завод, двигателестроительный "Автодизель", "Сатурн", "Ярославские краски" и другие. На сегодняшний момент смело могу сказать, что российское производство красок в подавляющем большинстве сконцентрировано по-прежнему в Ярославской области. В целом традиционность структуры региональной промышленности — это мощный ресурс, позволяющий аккумулировать компетенции, технологии, особенно в стратегических для отечественной экономики отраслях»,— сказал Максим Авдеев.

Господин Авдеев отметил, что благодаря своевременно принятым решениям о модернизации производства ярославские промышленные предприятия выпускают сейчас конкурентоспособную продукцию. В качестве примера он привел ПАО «Автодизель», где производят дизельные двигатели не по зарубежной лицензии, а собственных разработок. Высокое качество продукции позволяет заместить импорт в этой сфере, обеспечив двигателями большой спектр производимой в России коммерческой автотехники.

«Сегодня "Автодизель" в состоянии полностью заместить импортную продукцию соответствующего качества. Более того, их разработки были с шагом вперед, как минимум, на уровне европейских производителей. И горизонт видения технологической мысли абсолютно соответствовал. Да, в текущих условиях уровень востребованности высоких стандартов, наверное, несколько снизился. Условный двигатель 6-го поколения по экологии сегодня не является приоритетом №1. Это вопрос не "шага назад", а некоторого замедления в части востребованности производственной продукции. Технологические разработки все сохраняются. Коллеги в силу опыта понимают, что жизнь волнообразна: вчера не нужно было, сегодня не нужно, а завтра нужно — и в десять раз больше»,— считает господин Авдеев.

Некоторое снижение требований к соблюдению высоких стандартов в промышленном производстве первый зампред правительства региона считает временным явлением, сформированным рынком. И именно рынок, конкуренция заставят вновь поднять планку.

«В определенном смысле это вопрос количества выпуска и наличия соответствующих технологий, пока еще не замещенных. А также вопрос внутреннего спроса, в котором сейчас объемы и цена превалируют. Сегодня нужно закрыть текущие нужды. А дальше начнут приходить восточные конкуренты, уже приходят. И нам, как промышленному региону, с этим придется столкнуться. Конкуренция в стоимости высокотехнологичной продукции вновь обострится, но теперь уже с поставщиками и производителями из Азии»,— рассказал Максим Авдеев.

Масштабные процессы, происходящие в промышленном секторе экономики региона, отразились на сфере занятости. Как сообщал ранее «Ъ-Ярославль», предприятия Ярославской области испытывают дефицит кадров рабочих профессий. В свою очередь это создает внутреннюю конкуренцию среди работодателей.

«Мы наблюдаем очень высокий рост заработной платы в промышленном секторе, и возникает риск дисбаланса. Те предприятия, продукция которых востребована, которым катастрофически нужны кадры, двигают планку зарплаты вверх, вымывая кадры у предприятий, которые пока технологически не обновились, не нашли свою нишу, не могут конкурировать по зарплате. Наша задача — обеспечить кадры для всех. В первую очередь, конечно, через переориентацию образовательного контура по высшему и по среднему профессиональному образованию. Тут две основные возможности. Во-первых, за счёт своего демографического ресурса - кого учить, как учить и как добиться того, чтобы они остались в регионе и работали по специальности. Во-вторых, конечно, привлечение внешних кадров, которые могут на территории региона пройти обучение и остаться в промышленности»,— отметил Максим Авдеев.

По мнению Максима Авдеева, сложившаяся ситуация приводит к перетоку кадров из малого и среднего технологического и производственного бизнеса. Этот процесс будет продолжаться в течение достаточно длительного времени и заставит собственников подобных предприятий уделять больше внимания технологическому обновлению, переходя к более высоким технологиям и снижению зависимости от рабочей силы. Однако в более длительной перспективе дальнейшая индустриализация приведёт сокращению числа занятых в промышленном секторе.

«Предполагается высвобождение определённого количества людей. Мы готовы к этому процессу и полностью можем заместить их или трудоустроить в сервисные отрасли. Такой базовой нашей сервисной отраслью уже является туризм. И он точно позволит нам сбалансировать ситуацию, связанную с кадрами. Но проблему такую я вижу на горизонте не раньше 5-7 лет»,— заявил первый заместитель председателя ярославского правительства.

Антон Голицын