С ярославского врача-онколога взыскали 1,2 млн рублей за фиктивные рецепты

В Ярославле судебные приставы взыскали с врача-онколога 1,2 млн руб. в качестве компенсации ущерба, который был нанесен департаменту здравоохранения и фармации. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным ведомства, мужчина, пользуясь своим служебным положением, выписывал фиктивные рецепты и получал по ним льготные лекарства с целью дальнейшей перепродажи посторонним лицам. За преступление врач был привлечен к уголовной ответственности и, по приговору суда, обязан выплатить 1,2 млн руб. депздраву в качестве компенсации.

«После возбуждения исполнительного производства судебные приставы применили в отношении должника ряд ограничительных мер, чтобы побудить его предпринять шаги для погашения столь крупного долга. Мужчине был запрещен выезд за пределы РФ, а также обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах и вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб.»,— сообщили в пресс-службе.

После чего врач-онколог погасил долг в полном объеме.

Алла Чижова